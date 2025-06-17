Бадминтонисты из Красноармейска завоевали четыре медали всероссийского турнира
Одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали ученики спортшколы «Красноармейск» Пушкинского городского округа Варвара Беликова и Никита Вавилов на Всероссийских юношеских соревнованиях по бадминтону «Кубок двух морей». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Варвара Беликова завоевала золотую награду в женском парном разряде в дуэте с Ульяной Мартыненко из города Гулькевичи Краснодарского края. В одиночном разряде она поднялась на вторую ступень пьедестала почёта, а в миксте с Никитой Вавиловым — на третью», — говорится в сообщении.Кроме того, Никита Вавилов завоевал бронзовую медаль в мужском парном разряде, в котором выступал со сподуменом из Тулы Евсеем Семёновым.
Соревнования проходили в станице Голубицкая Краснодарского края.