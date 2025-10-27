Бадминтонисты из Подмосковья завоевали три медали чемпионата России
Одну серебряную и две бронзовые медали выиграли представители Московской области на чемпионате России по бадминтону. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
На второе место пьедестала почёта поднялась пятнадцатилетняя Марина Тарасова из Щёлкова.
«В финале одиночного женского разряда Марина уступила четырехкратной чемпионке России, победительнице десяти национальных чемпионатов в этой категории Евгении Косецкой из Татарстана», — говорится в сообщении.А обе бронзовые медали Московской области принёс Артур Печёнкин из Орехово-Зуева. Награды он завоевал в одиночном и парном разрядах.
Марина Тарасова и Артур Печёнкин являются воспитанниками подмосковной СШОР по игровым видам спорта.
Чемпионат России по бадминтону проходил в округе Раменское с 22 по 26 октября.