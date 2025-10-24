Олимпийскую чемпионку Аввакумову приняли за мужчину и оштрафовали на 100 тысяч рублей

24 октября 2025, 16:40

Каршеринг ошибочно оштрафовал олимпийскую чемпионку Аввакумову на 100 тыс. руб

Фото: iStock/g-stockstudio

Сервис каршеринга «СитиДрайв» ошибочно оштрафовал серебряную призёрку Олимпиады-2022 по прыжкам с трамплина Ирину Аввакумову на 100 тысяч рублей, заявив, что за рулём её арендованного автомобиля якобы находился мужчина. Об этом спортсменка рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости».