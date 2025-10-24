Олимпийскую чемпионку Аввакумову приняли за мужчину и оштрафовали на 100 тысяч рублей
Сервис каршеринга «СитиДрайв» ошибочно оштрафовал серебряную призёрку Олимпиады-2022 по прыжкам с трамплина Ирину Аввакумову на 100 тысяч рублей, заявив, что за рулём её арендованного автомобиля якобы находился мужчина. Об этом спортсменка рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости».
По словам Аввакумовой, 18 августа она арендовала машину через приложение и поехала по делам с подругой, которая сидела на пассажирском месте. Однако спустя два месяца, 20 октября, спортсменке пришло уведомление о штрафе от каршеринговой компании. В письме утверждалось, что Ирина якобы передала управление третьему лицу, за что ей назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.
Когда олимпийская чемпионка позвонила в службу поддержки, чтобы разобраться в ситуации, ей ответили, что, согласно фото с камер, за рулём якобы находился мужчина. Сотрудники потребовали оплатить штраф и даже пригрозили судом.
Девушке сказали «подумать над своим поведением». Хотя на фото чётко видно, что за рулём сидит она – просто в кепке и с собранными волосами.
Компания отказывалась признавать ошибку, пока спортсменка не вынесла ситуацию в публичное поле. После огласки «СитиДрайв» всё же прокомментировал инцидент, признав, что штраф выписали по ошибке, и пообещал аннулировать взыскание.
Тем не менее, по словам Ирины, никаких извинений от представителей каршеринга она так и не получила.
