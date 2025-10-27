В Подольске открыли новые бесплатные спортивные секции для школьников
В Подольске в 2025–2026 учебном году заработали бесплатные секции по самбо, карате, тэг-регби, гимнастике, чирлидингу, пионерболу, флорболу и игре в городки. Сейчас спортом в кружках и секциях округа занимаются около 22 тысяч детей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В школах в рамках внеурочной деятельности действуют десятки секций по различным видам спорта — от единоборств (самбо, карате, дзюдо, тхэквондо, бокс) до командных дисциплин, таких как футбол, баскетбол, волейбол и тэг-регби.
Кроме того, школьники занимаются фитнес-аэробикой, художественной гимнастикой, шахматами, настольным теннисом, плаванием и спортивным ориентированием.
Особое внимание уделяется развитию самбо. В прошлом году открыли пять новых секций, а с начала этого учебного года тренировки проходят еще в 19 школах округа. Сейчас этим видом спорта занимаются более тысячи учащихся. Расширить доступ к дополнительным занятиям помогает система социальных сертификатов.
Благодаря персонифицированному финансированию школьники бесплатно посещают секции акробатики, тенниса, борьбы, спортивных танцев и других направлений.
