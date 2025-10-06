Бадминтонисты Подмосковья завоевали шесть медалей Игр стран СНГ

06 октября 2025, 11:47

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные бадминтонисты заработали шесть медалей на Играх стран СНГ. У представителей региона – четыре золота и два серебра, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





По итогам турнира национальная команда взяла медали высшей пробы во всех категориях, став абсолютным лидером среди бадминтонистов.

«Захар Кель и Марина Тарасова победили в мужском и женском одиночных разрядах соответственно. Золото в мужском парном разряде – у представителей Подмосковья Келя и Валентина Семёнова. Кроме того, Семёнов принес команде серебряную медаль в одиночном разряде. А Тарасова взяла серебро в женском парном разряде», – рассказали в ведомстве.