Бадминтонисты Подмосковья завоевали шесть медалей Игр стран СНГ
Подмосковные бадминтонисты заработали шесть медалей на Играх стран СНГ. У представителей региона – четыре золота и два серебра, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
По итогам турнира национальная команда взяла медали высшей пробы во всех категориях, став абсолютным лидером среди бадминтонистов.
«Захар Кель и Марина Тарасова победили в мужском и женском одиночных разрядах соответственно. Золото в мужском парном разряде – у представителей Подмосковья Келя и Валентина Семёнова. Кроме того, Семёнов принес команде серебряную медаль в одиночном разряде. А Тарасова взяла серебро в женском парном разряде», – рассказали в ведомстве.Соревнования по бадминтону в рамках III Игр стран СНГ проходили в азербайджанской Габалe. Сборная России выиграла командный турнир. Второе место заняла команда Узбекистана, третье поделили бадминтонисты Азербайджана и Белоруссии.
В региональном Минспорта напомнили, что Подмосковье на играх представляют 22 спортсмена. Они выступают в греко-римской борьбе, дзюдо, фехтовании, волейболе, баскетболе, каратэ, тхэквондо, боксе и бадминтоне. Всего за время проведения соревнований участники разыграют 246 комплектов медалей в 23 видах спорта.
В этом году на состязания приехали спортсмены 13 стран. Сборная России – одна из самых представительных. В её состав вошли 263 человека. Больше лишь у хозяев игр – сборной Азербайджана.