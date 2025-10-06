Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» с победы начали чемпионат России
Женский клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу в первом матче чемпионата России по волейболу.
Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Подмосковные волейболистки обыграли дома челябинский «Динамо-Метар» – 3:1. Первые две партии завершились в пользу хозяек площадки с одинаковым счётом 25:23. В третьем сете гости смогли изменить ход игры – 25:21. Однако спортсменки из Одинцова завершили матч со счётом 25:13», – отметили в ведомстве.Следующую игру «Заречье-Одинцово» проведёт 10 октября против свердловской «Уралочки-НТМК».