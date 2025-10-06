В Подмосковье прошёл первый Всероссийский спортивный диктант

06 октября 2025, 10:08

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Более 3 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в первом Всероссийском спортивном диктанте, который прошёл 5 октября 2025 года в онлайн- и офлайн-форматах, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.





Для участников в регионе были организованы пять площадок: в Егорьевске (УОР №5), Мытищах (СШОР по хоккею, арена «Мытищи»), Чехове (УОР №4), Рузе (дворец водных видов спорта) и Одинцово (ЦСП №6, волейбольный центр). Все желающие могли также присоединиться к акции дистанционно.



К диктанту присоединились известные спортсмены: российская пловчиха, участница Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, серебряный призёр чемпионата Европы, бронзовый призёр чемпионатов Европы на короткой воде и чемпионка России Дарья Белякина; четырёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка мира и семикратная чемпионка России по универсальному бою Татьяна Байкова; чемпион России по плаванию, участник чемпионата мира Роман Акимов.



«Спортивный диктант — это не просто проверка знаний и терминов, это демонстрация нашей любви к спорту и стремление к самосовершенствованию. Спорт играет важную роль в жизни каждого человека и общества в целом, воспитывая силу воли, дисциплины, командный дух и стремление к победе», — поприветствовала участников Дарья Белякина.