В Подмосковье прошёл первый Всероссийский спортивный диктант
Более 3 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в первом Всероссийском спортивном диктанте, который прошёл 5 октября 2025 года в онлайн- и офлайн-форматах, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Для участников в регионе были организованы пять площадок: в Егорьевске (УОР №5), Мытищах (СШОР по хоккею, арена «Мытищи»), Чехове (УОР №4), Рузе (дворец водных видов спорта) и Одинцово (ЦСП №6, волейбольный центр). Все желающие могли также присоединиться к акции дистанционно.
К диктанту присоединились известные спортсмены: российская пловчиха, участница Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, серебряный призёр чемпионата Европы, бронзовый призёр чемпионатов Европы на короткой воде и чемпионка России Дарья Белякина; четырёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка мира и семикратная чемпионка России по универсальному бою Татьяна Байкова; чемпион России по плаванию, участник чемпионата мира Роман Акимов.
«Спортивный диктант — это не просто проверка знаний и терминов, это демонстрация нашей любви к спорту и стремление к самосовершенствованию. Спорт играет важную роль в жизни каждого человека и общества в целом, воспитывая силу воли, дисциплины, командный дух и стремление к победе», — поприветствовала участников Дарья Белякина.Жителям Подмосковья предлагалось ответить на 30 вопросов из девяти тематических разделов — от истории спорта региона и олимпийского движения до принципов честной игры и Паралимпийских игр. Вопросы в видеоформате задавали легендарные спортсмены: почётный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, призёр Олимпийских игр по гребле на каноэ Иван Штыль, трёхкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк, олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей, двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Ильгар Мамедов, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и другие.
Спортивный диктант — просветительская акция, направленная на повышение спортивной грамотности и популяризацию здорового образа жизни. Организаторами выступили Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России. В мероприятии приняли участие более 250 тысяч человек по всей стране — на более чем 800 площадках и онлайн.
Результаты диктанта будут опубликованы на сайте. Акция проводится в рамках государственной программы «Спорт России».