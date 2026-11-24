24 ноября 2026, 17:46

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Золотую и бронзовую медали завоевали спортсменки из Пушкинского округа на Всероссийских юношеских и юниорских соревнованиях по бадминтону памяти заслуженного тренера России Ю. И. Дорофеева. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Турнир проходил в Орехово-Зуеве с 19 по 22 ноября. В нём приняли участие более 200 сильнейших юных бадминтонистов из разных российских регионов.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась по итогам соревнований в женском одиночном разряде Есения Щеглова, выступавшая в старшей возрастной категории — до 15 лет», — говорится в сообщении.