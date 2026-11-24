24 ноября 2026, 16:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Дубненской больницы пациенту вернули возможность ходить, восстановив полностью разрушенный сустав. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Скорая помощь доставила в стационар мужчину с тяжелейшей травмой, полученной при падении с высоты на ногу. Диагностика выявила многооскольчатый внутрисуставной перелом большеберцовой кости со смещением отломков. Суставная поверхность была полностью разрушена. Фрагменты хряща и кости развернуло в разных плоскостях и вклинило друг в друга.



На фоне тяжести состояния и критического сдавления мягких тканей врачи временно стабилизировали стопу для предотвращения некроза тканей.



Всю последующую неделю пациент находился на скелетном вытяжении, чтобы снять отёк перед сложной операцией и минимизировать риски. Гигантский отёк грозил нагноением, а гиподинамия – тромбозом глубоких вен. Однако откладывать вмешательство было нельзя, иначе сустав был бы утрачен навсегда.

«Операцию проводили в два этапа. Сначала миллиметр за миллиметром выделяли из тканей осколки, на которых сохранился суставной хрящ. Именно они отвечают за движение в суставе. Некоторые фрагменты лежали в опасной близости от сосудов и нервов, и было критически важно не повредить структуры. На втором этапе начали работу по фиксации, и это тоже было крайне тяжело. Мы использовали весь арсенал от массивных пластин до микропластин и спиц. Мельчайшие осколки нельзя было отделять от питающих их тканей, иначе они погибли бы. Мы собирали и разбирали конструкцию снова и снова, чтобы добиться максимально правильной анатомии. Операция длилась шесть часов и прошла успешно», – рассказал врач-травматолог Дубненской больницы Максим Калинкин.