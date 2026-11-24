24 ноября 2026, 17:10

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники СОБР «Гюрза» оказали силовую поддержку коллегам из МВД России при задержании 46-летнего подозреваемого в краже в Королёве. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.