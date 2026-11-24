Подмосковные росгвардейцы задержали в Королёве подозреваемого в квартирной краже
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники СОБР «Гюрза» оказали силовую поддержку коллегам из МВД России при задержании 46-летнего подозреваемого в краже в Королёве. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Прежде чем совершить кражу, злоумышленник удостоверился, что в одной из квартир на первом этаже расположенного на улице Маяковского дома нет жильцов. Днём с помощью отвёртки он отжал пластиковое окно, проник в жилище и похитил фотоаппарат, часы и сумку с банковскими картами.
При поддержке спецназа подмосковного главка Росгвардии подозреваемого задержали по месту жительства в Подмосковье. Во время осмотра жилища задержанного правоохранители обнаружили и изъяли ноутбук, три фотоаппарата, монеты, часы, украшения, шесть мобильных телефонов и три отвёртки, которые использовались при совершении преступления.
Возбуждено уголовное дело.
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