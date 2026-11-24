24 ноября 2026, 17:18

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Волонтёры Удельнинского центра внешкольной работы провели экологическую акцию по сбору макулатуры. Участникам удалось собрать более 800 килограммов бумаги, рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





В акции участвовали воспитанники центра, родители и педагоги. Школьники приносили старые газеты, журналы, книги, тетради и другие бумажные изделия. Их отправили на переработку.

«Каждый участник внёс свой вклад в общее дело, доказав, что забота об окружающей среде начинается с простых и доступных поступков. Сбор макулатуры помогает сократить объём отходов, направляемых на полигоны, и сохранить природные ресурсы. Такие инициативы формируют у детей ответственное отношение к природе», – отметили в администрации.