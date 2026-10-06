Байкеры Пушкинского округа устроили мотопробег в честь завершения сезона
Пятикилометровым мотопробегом отметили завершение сезона участники Пушкинского отделения байкерского клуба «Ночные волки». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мотопробег состоялся в воскресенье, 3 октября. Маршрут проходил от Центрального парка культуры и отдыха до торгового центра «Пушкино Парк».
«В финальной точке «Ночные волки» устроили мотородео: состязание на ловкость в управлении мотоциклом. В этом году участие в турнире приняли четыре пары байкеров», — говорится в сообщении.Президент пушкинского отделения мотоклуба Николая Клименко рассказал, что сезон 2026 года оказался для него и его товарищей по увлечению удачным.
«Мы часто колесили по стране. Выезжали на соревнования в Изборск, Петрозаводск и Вологду, ежемесячно посещали Донбасс с гуманитарной миссией», — рассказал Клименко.Он добавил, что открыть мотосезон «Ночные волки» традиционно собираются на майских праздниках.