Балашихинские хирурги избавили ребёнка от крупной занозы после катания с горки

29 мая 2025, 15:48

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Балашихинской больницы удалили ребёнку крупную занозу, полученную во время катания с деревянной горки. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





В отделение детской хирургии поступил трёхлетний мальчик с занозой в ягодице.

«Это редкий случай, но, к сожалению, не уникальный. Дети очень активны, и даже обычное катание на горке может закончиться хирургическим вмешательством. Операция длилась 10 минут. Мы успешно вытащили занозу длиной 3 см. Сейчас мальчик уже выписан домой», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением филиала №2 Балашихинской больницы Эмир Жыманчиев.