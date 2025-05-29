Балашихинские хирурги избавили ребёнка от крупной занозы после катания с горки
Врачи Балашихинской больницы удалили ребёнку крупную занозу, полученную во время катания с деревянной горки. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
В отделение детской хирургии поступил трёхлетний мальчик с занозой в ягодице.
«Это редкий случай, но, к сожалению, не уникальный. Дети очень активны, и даже обычное катание на горке может закончиться хирургическим вмешательством. Операция длилась 10 минут. Мы успешно вытащили занозу длиной 3 см. Сейчас мальчик уже выписан домой», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением филиала №2 Балашихинской больницы Эмир Жыманчиев.В министерстве напомнили, что деревянные горки могут представлять опасность для малышей. Родителям важно следить за тем, чтобы дети играли в безопасных местах.