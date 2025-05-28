В Центре Рошаля спасли жизнь 10-летней школьницы с инсультом

28 мая 2025, 14:52

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Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли жизнь девочки с инсультом. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Бригада скорой помощи экстренно доставила в клинику 10-летнюю школьницу в тяжёлом состоянии. Со слов матери, дочь принимала ванну, когда у неё внезапно появились слабость в правых конечностях, асимметрия лица и нарушение речи. К тому же девочка перестала понимать слова окружающих.



Сначала юной пациентке выполнили КТ, результаты которого исключили кровоизлияние. Далее МРТ показало полную закупорку левой внутренней сонной артерии крупным тромбом. Это означало обширный ишемический инсульт левого полушария мозга.

«Такое состояние грозит тяжёлыми последствиями, вплоть до летального исхода. Если пациент попадает в больницу в первые 4,5 часа с появления симптомов, есть шансы восстановить кровоток. Благодаря слаженной работе и оперативности родителей девочка оказалась в больнице через два часа. Мы провели медикаментозную процедуру растворения тромба. Это спасло ребёнка от тяжелой инвалидности и даже смерти», – рассказала заведующая отделением неврологии ДКЦ Нина Маслова.