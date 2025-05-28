В больницы Подмосковья в 2025 году поступило 18 рентген-аппаратов С-дуга
В подмосковные больницы с начала года поступило около 20 передвижных рентген-аппаратов типа С-дуга. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Подобная медицинская техника позволяет врачу прямо во время проведения операции получать рентгеновские снимки под различными углами.
«Современное оборудование необходимо для проведения хирургических вмешательств и оказания качественной медицинской помощи. Для этого продолжаем закупать современное медицинское оборудование в наши больницы. С начала года в 14 больниц региона поступило 18 рентген-аппаратов типа С-дуга», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Как отметили в ведомстве, на закупку медтехники было выделено около 262 млн рублей. Аппараты С-дуга поступили в Долгопрудненскую, Клинскую, Химкинскую, Можайскую, Рузскую и другие больницы.
Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.