В больницы Подмосковья в 2025 году поступило 18 рентген-аппаратов С-дуга

28 мая 2025, 13:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковные больницы с начала года поступило около 20 передвижных рентген-аппаратов типа С-дуга. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Подобная медицинская техника позволяет врачу прямо во время проведения операции получать рентгеновские снимки под различными углами.

«Современное оборудование необходимо для проведения хирургических вмешательств и оказания качественной медицинской помощи. Для этого продолжаем закупать современное медицинское оборудование в наши больницы. С начала года в 14 больниц региона поступило 18 рентген-аппаратов типа С-дуга», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.