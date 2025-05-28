Жителей Подмосковья приглашают в субботу на бесплатный онкоскрининг
Дни открытых дверей проведут в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области в субботу, 31 мая. Все желающие смогут пройти бесплатную диагностику на разные виды рака. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Дни открытых дверей проводятся в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья регулярно. Своевременная диагностика позволяет вовремя начать лечение, а значит сохранить качество жизни», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Онкоскрининг будет проходить с 9 утра до 14:00. С собой нужно взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС, а также результаты предыдущих обследований, если они проводились. Для удобства рекомендуется заранее записаться на обследование в удобном для себя центре. Их контакты размещены по ссылке.