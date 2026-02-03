Балашихинские пловцы с нарушением слуха взяли награды первенства Подмосковья

03 февраля 2026, 21:08

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Представители Балашихи успешно выступили на первенстве Московской области по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.