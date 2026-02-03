Балашихинские пловцы с нарушением слуха взяли награды первенства Подмосковья
Представители Балашихи успешно выступили на первенстве Московской области по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
За призовые места на соревнованиях боролись юноши и девушки в возрасте от 10 до 18 лет.
Балашиху представляли спортсмены Школы олимпийского резерва «Метеор» Юлия Келеушева и Семён Яковлев. Келеушева завоевала три серебряные медали, заняв второе место на дистанциях 50 метров вольным стилем, 100 метров на спине и 100 метров брассом. Яковлев взял бронзу на 100-метровке вольным стилем.
Главным организатором соревнований выступила Федерация спорта глухих Московской области.
Как отметили в администрации, успехи спортсменов «Метеора» подчёркивают значимость адаптивных видов спорта и развития физической культуры среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
