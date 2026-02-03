Лыжник Резанцев из Подмосковья выиграл медаль Кубка России по фристайлу
Серебряную медаль завоевал представитель Московской области Егор Резанцев на первом этапе Кубка России по фристайлу. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Воспитанник областного Центр олимпийских видов спорта и истринской спортшколы «Истина» Резанцев поднялся на вторую ступень пьедестала почёта в дисциплине «слоуп-стайл» среди мужчин.
«Егор стал серебряным призёром с результатом 75,50 балла. А золото и бронзу взяли спортсмены из Красноярского края», — говорится в сообщении.Первый и второй этапы Кубка России по фристайлу в дисциплинах «слоуп-стайл» и «хаф-пайп» проходят с 28 января по 09 февраля в городе Миасс Челябинской области.
