Подмосковные синхронистки-юниорки получили семь медалей на первенстве России

03 февраля 2026, 12:49

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали представительницы Московской области на первенстве России среди юниоров и юниорок по синхронному плаванию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Золотые награды подмосковные спортсменки завоевали в двух групповых дисциплинах и одной индивидуальной.





«В дисциплине «соло, техническая программа» лучшей стала Валерия Плеханова, а по итогам соревнований дуэтов (техническая программа) и групп на высшую ступень пьедестала почёта поднялись Алина Щёжина, Дарья Кожевникова, Анна Данилова, Анна Супрунюк, Станислава Прокофьева, Валерия Плеханова, Анастасия Никитенко, Яна Ковальчук, Александра Воронова, Софья Бабиченко, а также Ксения и Екатерина Акчибаш», — говорится в сообщении.