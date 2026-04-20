Балашихинские врачи достали из кишечника малышки 20 магнитов

20 апреля 2026, 16:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Балашихинской больницы извлекли из кишечника девочки 20 магнитов. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Ребёнка с сильными болями в животе в больницу доставила бригада скорой помощи. В ходе обследования в кишечнике маленькой пациентки обнаружили металлические инородные тела. Ребёнка экстренно госпитализировали в хирургическое отделение.

«Для меньшей травматизации и быстрого восстановления мы выбрали лапароскопическую операцию, то есть без разрезов. Через небольшие проколы извлекли эндоскопом и специальным инструментом 20 магнитов. Из-за высокой силы притяжения инородные тела успели перфорировать кишку. Отверстие мы успешно ушили», – рассказал заведующий отделением детской хирургии Балашихинской больницы Эмир Жамынчиев.