Балашихинские врачи достали из кишечника малышки 20 магнитов
Врачи Балашихинской больницы извлекли из кишечника девочки 20 магнитов. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Ребёнка с сильными болями в животе в больницу доставила бригада скорой помощи. В ходе обследования в кишечнике маленькой пациентки обнаружили металлические инородные тела. Ребёнка экстренно госпитализировали в хирургическое отделение.
«Для меньшей травматизации и быстрого восстановления мы выбрали лапароскопическую операцию, то есть без разрезов. Через небольшие проколы извлекли эндоскопом и специальным инструментом 20 магнитов. Из-за высокой силы притяжения инородные тела успели перфорировать кишку. Отверстие мы успешно ушили», – рассказал заведующий отделением детской хирургии Балашихинской больницы Эмир Жамынчиев.
После операции девочка быстро пошла на поправку, позже её выписали домой на амбулаторное лечение.
В подмосковном Минздраве напомнили, что маленькие дети часто познают мир на вкус. Поэтому нужно постоянно следить, чтобы мелкие и опасные предметы были вне зоны их доступа. Если ребёнок проглотил или вдохнул инородное тело, надо не пытаться извлечь его самостоятельно, а немедленно вызвать скорую помощь.