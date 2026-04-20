Подольские хирурги достали из желудка юной пациентки огромный клубок волос

20 апреля 2026, 13:42

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Подольской детской больницы извлекли из желудка девочки клубок волос. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Юная пациентка поступила в стационар с жалобами на продолжительное отсутствие аппетита. Еда перестала приносить ей удовольствие, после каждого приёма пищи возникало чувство переполненного желудка. Родители перебрали все варианты, после чего обратились к гастроэнтерологам.



В ходе обследования неожиданная находка объяснила всё. Желудок был на две трети заполнен плотным клубком из спутанных волос – трихобезоаром. Он растягивал стенки желудка и не давал проходить пище.

«Медикаментозно такую проблему не решить, а промедление грозило кишечной непроходимостью. Мы в срочном порядке через небольшой разрез извлекли инородное тело. При этом трихобезоар успел слежаться в точный слепок полости желудка», – рассказала детский хирург Алиса Королёва.