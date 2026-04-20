Более 21 тонны крови сдали доноры Подмосковья с начала года
Жители Московской области старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, могут сдать кровь и ее компоненты. Для этого нужно обратиться в Московский областной центр крови, его филиалы в Подольске, Воскресенске, Щелкове, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, в отделения переливания крови при больницах или присоединиться к выездной донорской акции, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Как отметил зампред правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, переливание крови необходимо пациентам с травмами, ожогами, различными заболеваниями, а также недоношенным детям. Благодаря активному донорскому движению Подмосковье полностью обеспечивает себя кровью и ее компонентами.
С начала года в регионе заготовлено более 21 тонны донорской крови — на 1,3 тонны больше, чем за тот же период прошлого года. Московский областной центр крови работает для удобства доноров ежедневно с 8:00 до 14:00 без выходных. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется.
Адрес учреждения: Москва, ул. Металлургов, 37А. Полный список организаций Службы крови Московской области опубликован на сайте.
