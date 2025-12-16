Балашихинские врачи спасли 82-летнюю пациентку, проглотившую часть кубика

16 декабря 2025, 20:47

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Балашихинской больницы спасли жизнь пожилой пациентки, которая случайно проглотила часть деревянного куба. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





82-летнюю женщину с предварительным диагнозом «инородное тело в гортани» доставила в больницу бригада скорой помощи. Пациентка задыхалась, не могла глотать и говорить. Ситуация усугублялась деменцией.



По словам сопровождающих, во время игры в кубики она случайно проглотила один из них. Отоларинголог провёл экстренный осмотр и подтвердил наличие инородного тела.

«Состояние пациентки было критическим – дыхательная недостаточность нарастала. Каждая секунда была на счету. Хирургическим путём врачи удалили инородное тело из надскладочного пространства гортани. Операция прошла без осложнений», – рассказал врач-отоларинголог Балашихинской больницы Иван Пушкин.