Балашихинские врачи спасли 82-летнюю пациентку, проглотившую часть кубика
Хирурги Балашихинской больницы спасли жизнь пожилой пациентки, которая случайно проглотила часть деревянного куба. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
82-летнюю женщину с предварительным диагнозом «инородное тело в гортани» доставила в больницу бригада скорой помощи. Пациентка задыхалась, не могла глотать и говорить. Ситуация усугублялась деменцией.
По словам сопровождающих, во время игры в кубики она случайно проглотила один из них. Отоларинголог провёл экстренный осмотр и подтвердил наличие инородного тела.
«Состояние пациентки было критическим – дыхательная недостаточность нарастала. Каждая секунда была на счету. Хирургическим путём врачи удалили инородное тело из надскладочного пространства гортани. Операция прошла без осложнений», – рассказал врач-отоларинголог Балашихинской больницы Иван Пушкин.
Благодаря оперативным действиям медиков пациентка вновь смогла свободно дышать. После наблюдения её выписали домой.
Как напомнили в ведомстве, если вы проглотили или вдохнули инородное тело, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Чем раньше будет оказана помощь, тем ниже риск развития осложнений.