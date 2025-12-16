На территории ЖК «Бригантина» в Долгопрудном открыли детскую поликлинику

16 декабря 2025, 16:48

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Долгопрудном начала работу новая детская поликлиника, рассчитанная на 95 посещений в смену. Она расположена на территории жилого комплекса «Бригантина», сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





В медучреждении принимают врачи-педиатры, травматолог-ортопед, офтальмолог и оториноларинголог. Установлено современное медицинское оборудование, аппараты УЗИ и ЭКГ. Имеется комната матери и ребёнка.

«Открытие новой поликлиники позволит сделать медицинскую помощь доступнее для проживающих неподалёку маленьких пациентов. В поликлинике организованы комфортные зоны ожидания, игровая комната. Работают отдельные кабинеты для пациентов с ОРВИ», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.