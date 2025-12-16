Подмосковные врачи надиктовали с помощью голосового ввода более 340 000 часов

16 декабря 2025, 15:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные врачи всё активнее используют для заполнения медицинской документации систему голосового ввода. С помощью этого инструмента они уже надиктовали без малого 345 000 часов, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.





Функция доступна при описании исследований узкопрофильным специалистам, врачам ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенологам. Систему голосового ввода разработали специально для врачей. Она распознаёт не только обычную речь, но и специальные медицинские термины.

«Голосовой ввод позволяет вносить данные проведённых исследований и осмотров автоматически. Врач может уделить на приёме больше внимания пациенту, а не заполнению документов. Такая функция была внедрена в регионе в 2023 году, и за это время врачи надиктовали порядка 345 000 часов», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.