Балашихинские врачи спасли девушку, упавшую с платформы под поезд

13 февраля 2026, 14:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Балашихинской больницы спасли девушку, травмированную на железной дороге. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





22-летнюю пациентку доставила в клинику бригада скорой помощи. С её слов, она по неосторожности оступилась, из-за чего оказалась между поездом и платформой. Состояние пациентки было крайне тяжёлым. Реаниматологи сразу начали противошоковую терапию и стабилизировали состояние пострадавшей.



Затем врачи приступили к комплексному обследование. В результате у пациентки выявили переломы рёбер, травмы грудной клетки и живота. В работу включилась комбинированная бригада хирургов и травматологов.



КТ-исследование показало опасные повреждения – травму печени, двусторонний ушиб лёгких, ушиб селезёнки и травму почек. А врачи-урологи провели необходимые исследования с контрастом для определения дальнейших шагов.

«Пациентке провели диагностическую лапароскопию и остановили внутреннее кровотечение печени, провели ещё несколько видов терапии. Благодаря быстрой и слаженной работе врачей девушке в критической ситуации была оказана необходимая помощь», – рассказал заведующий операционным блоком и вторым отделением хирургии филиала №2 Балашихинской больницы Павел Коваль.