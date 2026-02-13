Более 350 000 жителей Московской области проверили здоровье с начала года
Жители Московской области активно используют возможность бесплатно пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Проверить здоровье можно в поликлинике по месту прикрепления. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.
Результаты обследования теперь можно получить дистанционно. Для этого достаточно оформить запись на телемедицинскую консультацию с врачом. Если пациент прошёл полный комплекс исследований первого этапа диспансеризации, заключение с результатами диагностики автоматически направят в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».
«Диспансеризация или профосмотр — это регулярная диагностика организма. Они позволяют своевременно обнаружить различные патологии и назначить эффективное лечение. С начала года такой возможностью воспользовались более 350 000 человек. В результате у 61% прошедших обследования выявили заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи», — рассказал зампред Правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как записаться на прием?
- На портале «Здоровье».
- По телефону 122.
- С помощью Telegram-бота «Денис» или чат-бота в мессенджере «МАХ».
- Через инфомат.