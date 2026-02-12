Врачи Центра Рошаля спасли подростка после удара током в ванной

12 февраля 2026, 12:12

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля спасли 14-летнюю девочку, получившую электротравму во время принятия ванны. Девочка продолжала смотреть видео на телефоне в ванне и подключила смартфон к портативному зарядному устройству. Вода попала на провод, и она получила удар током. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.





Родители обнаружили ребенка без сознания с телефоном на груди и вызвали скорую. Девочку доставили в приемное отделение центра в состоянии средней тяжести.



«В течение 15 минут у девочки наблюдались эпизоды синкопальных состояний — внезапная кратковременная потеря сознания с утратой мышечного тонуса, вызванная кратковременным снижением кровоснабжения головного мозга. Обычно через 4–5 дней после электротравмы могут наблюдаться нарушения ритма сердца. После обработки ожоговых ран мы госпитализировали пациентку в кардиологическое отделение для комплексной оценки и определения тактики лечения. К счастью, изменений со стороны сердца не было», — рассказала заведующая кардиологическим отделением Альфия Дроздова.