Высокотехнологичное лечение за год прошли более 52 000 жителей Подмосковья

12 февраля 2026, 16:34

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Объём высокотехнологичной медицинской помощи в Московской области за прошлый год увеличился на 12%. Сейчас такие вмешательства выполняют в 38 организациях региона, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Там напомнили, что жителям региона доступны высокотехнологичные методы лечения. Это оказание специализированной медпомощи с применением сложных и уникальных технологий.

«Жители Московской области могут получить высокотехнологичную медпомощь по 14 направлениям. Это эндопротезирование суставов, кардиохирургия, урология, гинекология, лучевая терапия и многое другое. В прошлом году такое лечение прошли свыше 52 000 жителей региона – взрослых и детей. Это на 5500 больше по сравнению с 2024 годом», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.