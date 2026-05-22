Балашихинский педагог выиграла региональный этап конкурса «Сердце отдаю детям»
В Московской области завершился региональный этап конкурса «Сердце отдаю детям 2026». Победила руководитель хореографического коллектива Дворца творчества детей и молодёжи» из Балашихи Екатерина Левченко.
Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, она также первенствовала в номинации «Педагог дополнительного образования художественной направленности».
На торжественной церемонии награждения победителей и призёров Левченко получила звание Абсолютного победителя конкурса и денежный приз в размере 100 000 рублей.
Конкурс «Сердце отдаю детям» – уникальная площадка для демонстрации мастерства, творческого подхода и профессионализма работников дополнительного образования. Участники конкурса делились инновационными методиками, показывали мастерство в работе с детьми разных возрастов и умение работать в команде.
Победители получили право представлять Московскую область на всероссийском этапе конкурса.
