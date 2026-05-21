Преподаватель из Химок признана лучшим педагогом-психологом Подмосковья
В Доме правительства Московской области в Красногорске прошёл финал конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья 2026». В эту часть конкурса вышли восемь лучших специалистов региона, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
Победителем стала Анна Бурмакина из детсада «Семицветик» школы №20 городского округа Химки. Второе место заняла Виктория Крылова из школы №4 Орехово-Зуевского городского округа. Бронзовым призёром признана Ирина Павлова из Химкинского лицея. Лидеры получили финансовое вознаграждение: победитель – 200 000 рублей, призёры – по 100 000.
В очных испытаниях педагоги-психологи представили оригинальные методики и практики, эффективные инструменты психологической работы с детьми и подростками. Они направлены на преодоление стресса, снятия страхов, тревожности, формирование механизмов защиты и развитие коммуникации.
Помимо этого, были продемонстрированы методики работы с эмоциональным состоянием и работы с детьми из семей с территорий повышенного риска.
Конкурс был направлен на повышение профессионального уровня педагогов-психологов, укрепление их социального престижа и создание условий для профессиональной самореализации.
Победитель представит регион на федеральном этапе, который состоится осенью.
