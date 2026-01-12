Балашихинский суд вынес приговор местной жительнице за пьяное вождение
В Балашхинском городском суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении водителя Мартыновой. Её обвиняли в управлении автомобилем в состоянии опьянения.
Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области. Согласно приговору, вечером 12 ноября 2025 года нетрезвая Мартынова села в припаркованный автомобиль и начала движение по улицам Балашихи.
Машину остановили сотрудники ДПС. В ходе проверки документов у женщины выявили признаки опьянения и отстранили от управления транспортным средством. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.
Ранее, в 2022 году, Мартынову уже признавали виновной в отказе от медосвидетельствования. Тогда ей назначили административный штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года. Постановление вступило в законную силу.
Подсудимая полностью признала свою вину. В итоге суд назначил ей наказание в виде штрафа в 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года.
