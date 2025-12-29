В Раменском суде арестовал молодого человека за участие в ИГИЛ*
Раменский городской суд заключил под стражу молодого человека, обвиняемого в участии в террористической группировке ИГИЛ*.
Об этом сообщает Telergram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
«Его обвиняли по статье об участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 25 февраля 2026 года», – говорится в сообщении.По версии обвинения, фигурант посредством соцсетей и мессенджеров вступил в тематические каналы, где установил контакт с лицами из числа лидеров и членов ИГИЛ*. Затем, руководствуясь наставлениями последних, он согласился вступить в состав этой террористической организации и выполнять соответствующие обязанности, тем самым став её участником.
Обвиняемый, придерживаясь радикальных исламистских взглядов и разделяя цели террористической организации, проходил идеологическую подготовку и планировал выезд на территорию Сирии. Он хотел принять непосредственное участие в конфликте на стороне группировки.
Посредством соцсети фигурант связался с одним из боевиков для получения инструкций по выезду в Сирию, после чего планировал купить билет в Стамбул, чтобы оттуда переправиться в САР. Однако сделать этого он не успел, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области.