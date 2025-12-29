Люберецкий суд арестовал обвиняемую в сожжении трёх знакомых
Люберецкий городской суд арестовал обвиняемую в убийстве двух или более лиц, совершённом с особой жестокостью, общеопасным способом.
Об этом сообщает Telergram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области.
«По версии обвинения, женщина находилась в квартире в посёлке Октябрьский городского округа Люберцы с двумя знакомыми мужчинами и женщиной. Между обвиняемой и этими гражданами произошёл конфликт, в результате которого та подожгла постельные принадлежности и свои вещи, используя легковоспламеняющуюся жидкость. После этого она вышла, заперев входную дверь на ключ с внешней стороны. Все трое находившихся в квартире скончались», – говорится в сообщении.Суд заключил обвиняемую под стражу на два месяца, то есть до 28 февраля 2026 года включительно.