В Мособлсуде вынесли приговор по уголовному делу об убийстве из арбалета
В Московском областном суде рассмотрели уголовное дело в отношении гражданина Дубышкина, обвиняемого в разбое, совершённом в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью, а также в убийстве из корыстных побуждений.
Об этом сообщает Telergram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области.
«Согласно приговору, Дубышкин разместил в интернете объявление о продаже автомобиля. После этого 7 декабря 2020 года он привёз потерпевшего в гаражно-строительный кооператив автолюбителей. С целью завладения чужим имуществом он дважды выстрелил из арбалета стрелами с металлическими наконечниками в грудь своей жертве. Помимо того, он нанёс несколько ударов молотком в голову и по рукам потерпевшего. В результате телесных повреждений тот скончался», – говорится в сообщении.После этого Дубышкин забрал себе имущество убитого – куртку, шапку, два мобильных телефона общей стоимостью 48 000 рублей, а также сумку и портмоне. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Мособлсуд признал Дубышкина виновным и приговорил к лишению свободы на 18 лет. Отбывать наказание осуждённый будет в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.