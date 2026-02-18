Балашихинский учёный доказал, что в суровом климате можно растить инжир и бамбук
Профессор Российского государственного университета народного хозяйства им. В.И. Вернадского Александр Фёдоров стал лауреатом первой степени Международного экологического конкурса «ЭкоМир 2025». Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Награду в номинации «Эколого-патриотическая деятельность, восстановление природно-исторического наследия» вручили в Малахитовом зале Центрального дома учёных РАН.
Фёдоров представил проект, доказывающий возможность выращивания в суровом климате Среднего Предуралья таких теплолюбивых культур, как инжир, бамбук и магнолии. Базой для исследования стал семейный сад, заложенный в 1913 году дедом учёного. С 2000-го этот сад превратился в научно-исследовательский проект, где собрано около 600 видов растений.
«Вопреки холодному климату, в саду плодоносят абрикосы, персики, кизил, магнолии, сакуры и даже инжир. Особое внимание мы уделяем экспериментам с азиминой, хурмой и унаби», – рассказал доктор сельскохозяйственных наук.Как отметили в министерстве, проект демонстрирует потенциал развития садоводства в условиях меняющегося климата.