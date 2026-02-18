Балашихинский учёный доказал, что в суровом климате можно растить инжир и бамбук

18 февраля 2026, 21:44

оригинал Фото: Российский государственный университет народного хозяйства им. В.И. Вернадского

Профессор Российского государственного университета народного хозяйства им. В.И. Вернадского Александр Фёдоров стал лауреатом первой степени Международного экологического конкурса «ЭкоМир 2025». Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Награду в номинации «Эколого-патриотическая деятельность, восстановление природно-исторического наследия» вручили в Малахитовом зале Центрального дома учёных РАН.



Фёдоров представил проект, доказывающий возможность выращивания в суровом климате Среднего Предуралья таких теплолюбивых культур, как инжир, бамбук и магнолии. Базой для исследования стал семейный сад, заложенный в 1913 году дедом учёного. С 2000-го этот сад превратился в научно-исследовательский проект, где собрано около 600 видов растений.

«Вопреки холодному климату, в саду плодоносят абрикосы, персики, кизил, магнолии, сакуры и даже инжир. Особое внимание мы уделяем экспериментам с азиминой, хурмой и унаби», – рассказал доктор сельскохозяйственных наук.