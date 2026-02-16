Четыре участника из Подмосковья стали победителями конкурса «Лидеры агропрома»
В Мастерской управления «Сенеж» завершился финал конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его победителями стали четыре представителя Московской области, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Они вошли в число 54 лучших управленцев страны в сфере АПК.
«Среди победителей – самозанятый Дмитрий Махин; Владимир Пичугин – замруководителя блока компании «РСХБ-Экосистема», которая разрабатывает цифровые решения для агробизнеса; председатель СПА(К) «Кузьминский» Олег Хахунов. Предприятие расположено в Сергиево-Посадском округе и специализируется на разведении молочного скота с применением современных технологий, а также на производстве молока», – рассказали в пресс-службе.Теперь победителям конкурса предстоит обучение по программе для руководителей высшего звена в Мастерской управления «Сенеж». А все финалисты смогут участвовать в программе наставничества с ведущими экспертами отрасли.
Всего в финал вышли 245 управленцев из более чем 7500 подавших заявки, в том числе представители 11 зарубежных стран. Московскую область на решающем этапе представляли 25 человек.
Конкурс проводили по поручению президента России при поддержке Минсельхоза страны. Церемонию награждения провели министр сельского хозяйства Оксана Лут и гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.