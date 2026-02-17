Клинской ферме передали более 30 га земли для растениеводства
Четыре земельных участка общей площадью свыше 33,6 га предоставили фермерскому хозяйству «Тёплое» в округе Клин. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
На новых участках фермеры планируют выращивать траву на корм животным и зерновые культуры.
«Технику для этих работ хозяйство уже закупило, для этих целей уже закуплена, впереди самый трудоёмкий процесс — подготовительные работы по расчистке участков от деревьев и кустарника и процедуры по восстановлению почв», — говорится в сообщении.В свою очередь в Минсельхозпроде Подмосковья отметили, что в регионе действует ряд мер поддержки сельхозпроизводителей, в том числе тех, которые вовлекают земли в хозяйственный оборот. Подробная информация об этом размещается на портале «МОй АПК».