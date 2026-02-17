Московская область стала лидером по производству макаронных изделий в России

17 февраля 2026, 21:51

Предприятия Подмосковья за 2025 год изготовили свыше 328 000 тонн макаронных и аналогичных мучных изделий. Это на 6,9% больше, чем годом ранее, когда объём производства составил 307 000 тонн. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Подмосковье обеспечивает 52% объёма макаронных изделий в Центральном федеральном округе и более 21,5% – по всей России. Это позволяет региону занимать первое место в ЦФО и в целом по стране.

«Добиться столь высоких результатов региону помогла эффективная работа крупных областных производственных предприятий. Среди ключевых игроков отрасли – «ДОШИРАК КОЯ», «Маревен Фуд Сэнтрал», «Байсад-Кашира» и другие. Макаронные изделия – один из самых популярных продуктов российской кухни. Спагетти, ракушки и бантики ценятся за простоту приготовления и универсальность», – отметили в ведомстве.