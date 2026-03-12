Достижения.рф

Балашихинскую АТС превратили в гостиницу на 150 номеров

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Здание автоматической телефонной станции (АТС), расположенное на проспекте Ленина в Балашихе, реконструировали под гостиницу. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.



В настоящее время все работы завершены, специалисты ведомства проверил объект и выдали заключение о соответствии проектной документации, после чего гостиницу ввели в эксплуатацию.

«В шестиэтажном здании оборудовали 150 номеров общей площадью 4 700 квадратных метров. Восемь номеров предназначаются для маломобильных постояльцев», — говорится в сообщении.
В гостинице также есть помещения хранения багажа, гардероб, коворкинг на 80 мест, служебные и административные зоны.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0