Балашихинскую АТС превратили в гостиницу на 150 номеров
Здание автоматической телефонной станции (АТС), расположенное на проспекте Ленина в Балашихе, реконструировали под гостиницу. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
В настоящее время все работы завершены, специалисты ведомства проверил объект и выдали заключение о соответствии проектной документации, после чего гостиницу ввели в эксплуатацию.
«В шестиэтажном здании оборудовали 150 номеров общей площадью 4 700 квадратных метров. Восемь номеров предназначаются для маломобильных постояльцев», — говорится в сообщении.В гостинице также есть помещения хранения багажа, гардероб, коворкинг на 80 мест, служебные и административные зоны.