Балашихинскую АТС превратили в гостиницу на 150 номеров

12 марта 2026, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Здание автоматической телефонной станции (АТС), расположенное на проспекте Ленина в Балашихе, реконструировали под гостиницу. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.





В настоящее время все работы завершены, специалисты ведомства проверил объект и выдали заключение о соответствии проектной документации, после чего гостиницу ввели в эксплуатацию.





«В шестиэтажном здании оборудовали 150 номеров общей площадью 4 700 квадратных метров. Восемь номеров предназначаются для маломобильных постояльцев», — говорится в сообщении.