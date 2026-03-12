В Подмосковье компенсацию по оплате ЖКУ получают более двух миллионов жителей
1,6 млн подмосковных семей, в которые входят свыше двух миллионов человек, получают компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Право на компенсацию имеют инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, ветераны ВОВ, труда и боевых действий, многодетные семьи, труженики тыла, почётные доноры и ряд других категорий.
«Компенсация оплаты ЖКУ — это одна из ключевых мер, которая реально ощущается в семейном бюджете. (…) Мы активно переходим на беззаявительный принцип предоставления этой льготы, чтобы получателям не нужно было собирать справки», — отметил председатель областного парламента Игорь Брынцалов.Кроме того, семьям, у которых коммунальные платежи превышают 22% от совокупного дохода, предоставляется субсидия на оплату ЖКУ.