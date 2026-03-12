Сергиево-Посадский регоператор вывез за неделю около 200 тысяч кубометров мусора
Порядка 200 тысяч кубометров мусора вывез за неделю Сергиево-Посадский региональный оператор по обращению с отходами из десяти округов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В зону обслуживания Сергиево-Посадского регоператора входят следующие округа: Пушкинский, Мытищи, Химки, Талдомский, Сергиево-Посадский, Лобня, Королёв, Дмитровский, Дубна и Долгопрудный.
«По сравнению с прошлой неделей общий объём отходов стал меньше», — отмечается в сообщении.Больше всего мусора вывезли в Мытищах — 39 тысяч кубометров. На второе место по этому показателю вышли Химки — 36 тысяч кубометров мусора. На третьем месте Дмитровский округ (24 тысячи кубометров), на четвёртом — Пушкинский (20 тысяч кубометров), а на пятом — Королёв (18 тысяч кубометров).