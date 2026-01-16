Балетная студия из Подольска стала Заслуженным коллективом народного творчества

16 января 2026, 12:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Балетной студии «Синяя птица» из Подольска присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Такое звание получают коллективы, которые много лет показывают высокий уровень мастерства и вносят заметный вклад в культурную жизнь регионов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.





Отбор проходит на конкурсной основе и считается одним из самых авторитетных в сфере народного художественного творчества. В 2025 году звание получили 52 коллектива со всей России. «Синяя птица» почти 30 лет выступает на сцене Дворца культуры «Октябрь» и знакомит зрителей с фрагментами классических балетов.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области В репертуаре студии:

«Лебединое озеро»,

«Щелкунчик»,

«Спящая красавица»,

«Дон Кихот»,

«Баядерка»,

«Шопениана» и другие постановки.