Достижения.рф

Балетная студия из Подольска стала Заслуженным коллективом народного творчества

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Балетной студии «Синяя птица» из Подольска присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Такое звание получают коллективы, которые много лет показывают высокий уровень мастерства и вносят заметный вклад в культурную жизнь регионов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.



Отбор проходит на конкурсной основе и считается одним из самых авторитетных в сфере народного художественного творчества. В 2025 году звание получили 52 коллектива со всей России. «Синяя птица» почти 30 лет выступает на сцене Дворца культуры «Октябрь» и знакомит зрителей с фрагментами классических балетов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
В репертуаре студии:
  • «Лебединое озеро»,
  • «Щелкунчик»,
  • «Спящая красавица»,
  • «Дон Кихот»,
  • «Баядерка»,
  • «Шопениана» и другие постановки.
Сегодня в студии под руководством главного балетмейстера ДК «Октябрь» Елены Морозовой занимаются более 100 танцоров разных возрастов. Коллектив регулярно побеждает на престижных конкурсах и фестивалях. Среди наград — гран-при Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная», Всемирного финала конкурса «Роза ветров», Всероссийского фестиваля «Шаг к мечте» и других творческих проектов. В 2019 году студии присвоили звание Образцового коллектива.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
«Синяя птица» стала пятым Заслуженным коллективом народного творчества в Подмосковье. Ранее это звание получили академический хор «Подлипки» имени Б. А. Толочкова из Королёва, ансамбль народного танца «Россия» из Люберец, ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» из Дмитровского округа и народный ансамбль танца «Боярышня» из Истры.


Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0