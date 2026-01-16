Балетная студия из Подольска стала Заслуженным коллективом народного творчества
Балетной студии «Синяя птица» из Подольска присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Такое звание получают коллективы, которые много лет показывают высокий уровень мастерства и вносят заметный вклад в культурную жизнь регионов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Отбор проходит на конкурсной основе и считается одним из самых авторитетных в сфере народного художественного творчества. В 2025 году звание получили 52 коллектива со всей России. «Синяя птица» почти 30 лет выступает на сцене Дворца культуры «Октябрь» и знакомит зрителей с фрагментами классических балетов.
В репертуаре студии:
- «Лебединое озеро»,
- «Щелкунчик»,
- «Спящая красавица»,
- «Дон Кихот»,
- «Баядерка»,
- «Шопениана» и другие постановки.
«Синяя птица» стала пятым Заслуженным коллективом народного творчества в Подмосковье. Ранее это звание получили академический хор «Подлипки» имени Б. А. Толочкова из Королёва, ансамбль народного танца «Россия» из Люберец, ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» из Дмитровского округа и народный ансамбль танца «Боярышня» из Истры.