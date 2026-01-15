Выставка «Краски дружбы» откроется в Павловском Посаде
В выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде 17 января начнет работу экспозиция «Краски дружбы. Россия-Китай». В рамках проекта представлены работы российской художницы Веры Утехиной и китайского живописца Сунь Цзиньчао, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
На выставке собрано более 100 произведений, созданных как в традиционной китайской технике, так и в современных стилях. Экспозиция демонстрирует взаимный культурный взгляд: восприятие Китая российской художницей и художественное видение России её китайским коллегой.
Вера Утехина уже более двадцати много работает в сфере туризма и хорошо знакома с культурой Китая, а также является членом Союза русских художников. Сунь Цзиньчао — выпускник Строгановской академии, член российского творческого союза художников. Его работы хранятся в музеях обеих стран.
Выставка продолжит работу до 22 февраля 2026 года. Подробности — на сайте выставочного зала.
