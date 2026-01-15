В Подмосковье запустили новую цифровую платформу для киносъёмок

15 января 2026, 14:54

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В Московской области начал работать единый цифровой сервис для организации киносъёмок — Киноплатформа Подмосковья. Новый онлайн-ресурс упростил подготовку и проведение съёмок и стал удобным инструментом для кинопроизводителей, сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.





Платформа работает по принципу «одного окна» и стала основной рабочей площадкой Кинокомиссии Московской области. Через сервис кинематографисты могут взаимодействовать с органами власти и владельцами локаций, оформлять необходимые согласования и получать сопровождение проектов.



Проект Киноплатформы реализовали Министерство культуры и туризма Московской области совместно с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи региона.



«Запуск Киноплатформы Московской области — важное событие для индустрии. Новый ресурс позволит сделать работу с локациями более доступной, повысит привлекательность Подмосковья как съемочной площадки, а также укрепит репутацию региона как одного из центров российской киноиндустрии», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области