В Подмосковье запустили новую цифровую платформу для киносъёмок
В Московской области начал работать единый цифровой сервис для организации киносъёмок — Киноплатформа Подмосковья. Новый онлайн-ресурс упростил подготовку и проведение съёмок и стал удобным инструментом для кинопроизводителей, сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.
Платформа работает по принципу «одного окна» и стала основной рабочей площадкой Кинокомиссии Московской области. Через сервис кинематографисты могут взаимодействовать с органами власти и владельцами локаций, оформлять необходимые согласования и получать сопровождение проектов.
Проект Киноплатформы реализовали Министерство культуры и туризма Московской области совместно с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Запуск Киноплатформы Московской области — важное событие для индустрии. Новый ресурс позволит сделать работу с локациями более доступной, повысит привлекательность Подмосковья как съемочной площадки, а также укрепит репутацию региона как одного из центров российской киноиндустрии», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.Он также подчеркнул, что платформа объединяет цифровые инструменты, консультационную поддержку и актуальную информацию. Она будет полезна как опытным профессионалам, так и тем, кто только начинает работать в кино.
Подмосковье давно привлекает кинематографистов разнообразием природных и архитектурных локаций. Здесь сочетают исторические усадьбы и современные пространства, леса и реки, старинные храмы и городскую застройку.
На старте пользователям доступен каталог из 120 локаций с фотографиями, описаниями и техническими характеристиками. Через платформу можно подать онлайн-заявку на проведение съёмок, запросить согласования и сопровождение Кинокомиссии. При необходимости авторы проектов могут предложить локации, которых пока нет в каталоге. Отдельный раздел сервиса разработали для студентов и начинающих специалистов киноиндустрии.
Кроме того, на платформе работают разделы «Вопрос–Ответ» и «Афиша», где публикуют полезную информацию, а также фильмы и сериалы, снятые в Московской области.
Всё о производстве кино в Подмосковье — на главной Киноплатформе региона.