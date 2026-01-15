Новогодние гастроли театра «Русский балет» объединил тысячи зрителей
Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева завершил новогодний гастрольный тур по городам юга России. С 6 по 12 января артисты выступили в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщили в подмосковном Минкульте.
Представления посмотрели более 11 000 зрителей. За неделю театр показал девять спектаклей балета «Щелкунчик» Петра Чайковского — самой новогодней постановки в репертуаре коллектива. Постановку создал художественный руководитель театра, народный артист СССР Вячеслав Гордеев.
Артисты выступили на ведущих сценах юга страны. «Русский балет» принял Северо-Кавказский филармонический зал в Кисловодске, обновлённый Летний театр в Сочи, «Геленджик-Арену», Дворец детского творчества в Ставрополе, Дом офицеров в Ростове-на-Дону, Городской театр Анапы и Театр драмы имени Максима Горького в Краснодаре. Во всех городах залы собирали аншлаги.
Главные партии исполнили лауреаты международных конкурсов Екатерина Макеева и Алла Валиева. В роли Принца-Щелкунчика выступил заслуженный артист Московской области Мстислав Арефьев. Солист театра Сергей Махров впервые вышел на сцену в партии Дроссельмейера, а Алексей Рыбин дебютировал в роли Мышильды.
На этом гастрольная история не заканчивается. Театр уже согласовал новый маршрут вместе с принимающей стороной. В марте артисты снова приедут на юг России и представят зрителям балетную классику — «Лебединое озеро» Петра Чайковского.
