Новогодние гастроли театра «Русский балет» объединил тысячи зрителей

15 января 2026, 18:04

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева завершил новогодний гастрольный тур по городам юга России. С 6 по 12 января артисты выступили в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщили в подмосковном Минкульте.