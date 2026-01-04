Балетной студии Подольска присвоили почётное звание

04 января 2026, 10:31

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» получила балетная студия «Синяя птица» при ДК «Октябрь» в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Студию поздравил глава муниципалитета Григорий Артамонов.



