Балетной студии Подольска присвоили почётное звание

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» получила балетная студия «Синяя птица» при ДК «Октябрь» в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Студию поздравил глава муниципалитета Григорий Артамонов.

«С большой радостью и гордостью поздравляю наших подольчан со знаковым событием. Звание, которое присуждает министерство культуры России, — это высокое признание за верность искусству и безграничную любовь к своему делу, годы упорного труда и вдохновения», — сказал Артамонов.
Балетной студией «Синяя птица» руководит заслуженный работник культуры России и Московской области Елена Морозова. Коллектив является лауреатом и победителем различных престижных творческих конкурсов.
