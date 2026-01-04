В Павловском Посаде состоялась премьера новогоднего спектакля-сказки

04 января 2026, 09:38

оригинал Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Премьера новогоднего спектакля «Похитители времени, или Секрет часов с кукушкой» состоялась в ДК «Октябрь» в Павловском Посаде в субботу, 3 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Спектакль создали творческие коллективы и сотрудники Городского культурно-досугового центра.





«Авторами проекта стали режиссёры Виктория Рыжова и Дмитрий Балашов. Им удалось представить зрителям захватывающую и поучительную историю с яркими персонажами, неожиданными сюжетными поворотами и счастливым финалом», — говорится в сообщении.