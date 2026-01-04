В подольском ДК «Металлург» отремонтировали фасад
Ремонт фасада здания дома культуры «Металлург» завершили в микрорайоне Львовский в Подольске. Оригинальную мозаику 1974 года, украшавшую ДК, сохранили. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мозаика стала составляющей нового дизайна фасада.
«Рабочие обновили покрытие фасада и установили стильную подсветку. Здание теперь выглядит современным, оно обрело свежий облик. Такие перемены радуют и сотрудников дома культуры, и посетителей», — отметила директор «Металлурга», член окружного Совета депутатов Яна Гайша.ДК функционирует уже более 50 лет и ждёт гостей в наступившем году. Уже в понедельник, 5 января, в сквере перед зданием проведут детскую игровую программу «В гости к Снеговику». Она начнётся в полдень, возрастных ограничений нет.