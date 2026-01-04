Во дворах округа Люберцы проведут более 20 новогодних праздников

04 января 2026, 09:53

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Мероприятия в рамках фестиваля «Новогодние традиции» проведут в 23 дворах городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Праздники стартовали 2 января и продлятся до 9 числа. Дед Мороз, Снегурочка и их волшебные помощники проведут интерактивные программы в Люберцах, Дзержинском, селе Верхнее Мячково, посёлках Красково, Марусино, Октябрьский, Томилино и других населённых пунктах округа.





«Фестиваль «Новогодние традиции» проходит в округе уже третий год подряд при поддержке управляющих компаний. Мы ожидаем, что, как и прошлом году, участие в мероприятиях примут около тысячи детей», — сказал глава округа Владимир Волков.